جنيه مصري إلى بوليفيانو بوليفي

تحويل EGP إلى BOB بسعر الصرف الحقيقي

1000 egp
223.63 bob

1.00000 EGP = 0.22362 BOB

متوسط سعر صرف السوق عند 10:0 UTC
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EGP إلى BOB مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 EGP → 0 BOB
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.8671.065488.47051.438291.662870.9643518.1997
1GBP1.153411.2289102.0471.659021.918061.1122820.9927
1USD0.93860.813736183.03971.351.560790.905217.0825
1INR0.01130320.009799360.012042410.01625730.01879570.01090080.205715

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل جنيه مصري إلى بوليفيانو بوليفي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار EGP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BOB في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل EGP الحالي إلى BOB وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل جنيه مصري / Bolivian Boliviano
1 EGP0.22362 BOB
5 EGP1.11813 BOB
10 EGP2.23625 BOB
20 EGP4.47250 BOB
50 EGP11.18125 BOB
100 EGP22.36250 BOB
250 EGP55.90625 BOB
500 EGP111.81250 BOB
1000 EGP223.62500 BOB
2000 EGP447.25000 BOB
5000 EGP1118.12500 BOB
10000 EGP2236.25000 BOB
معدلات التحويل Bolivian Boliviano / جنيه مصري
1 BOB4.47178 EGP
5 BOB22.35890 EGP
10 BOB44.71780 EGP
20 BOB89.43560 EGP
50 BOB223.58900 EGP
100 BOB447.17800 EGP
250 BOB1117.94500 EGP
500 BOB2235.89000 EGP
1000 BOB4471.78000 EGP
2000 BOB8943.56000 EGP
5000 BOB22358.90000 EGP
10000 BOB44717.80000 EGP