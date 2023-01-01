Tajikistani Somoni (TJS)
اسم العملة
Tajikistani Somoni
رمز العملة
SM
سعر الصرف TJS
|USD
|EUR
|GBP
|INR
|JPY
|RUB
|AUD
|ZAR
|من TJS
|0.09107
|0.08557
|0.07391
|7.55237
|13.51780
|8.74545
|0.14163
|1.71905
|إلى TJS
|10.98000
|11.68600
|13.53010
|0.13241
|0.07398
|0.11435
|7.06069
|0.58172
حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.