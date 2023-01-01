Tajikistani Somoni (TJS)

اسم العملة

Tajikistani Somoni

رمز العملة

SM

سعر الصرف TJS

 USDEURGBPINRJPYRUBAUDZAR
من TJS0.091070.085570.073917.5523713.517808.745450.141631.71905
إلى TJS10.9800011.6860013.530100.132410.073980.114357.060690.58172

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

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