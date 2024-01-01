塔吉克斯坦索莫尼 (TJS)

貨幣名稱

塔吉克斯坦索莫尼

SM

TJS 匯率

 USD EUR GBP INR JPY RUB AUD ZAR
從TJS0.09126 0.08532 0.07308 7.61325 14.39820 8.38529 0.13972 1.71674
至TJS10.95730 11.71990 13.68400 0.13135 0.06945 0.11926 7.15731 0.58250

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比較匯率

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