غيلدر جزر الأنتيل الهولندية (ANG)
اسم العملة
غيلدر جزر الأنتيل الهولندية
رمز العملة
ƒ
سعر الصرف ANG
|USD
|EUR
|GBP
|NZD
|SGD
|ZAR
|CAD
|INR
|من ANG
|0.55486
|0.52105
|0.45006
|0.93616
|0.75802
|10.46640
|0.74751
|46.01190
|إلى ANG
|1.80225
|1.91922
|2.22190
|1.06819
|1.31922
|0.09554
|1.33777
|0.02173
حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.