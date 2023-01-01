غيلدر جزر الأنتيل الهولندية (ANG)

اسم العملة

غيلدر جزر الأنتيل الهولندية

رمز العملة

ƒ

سعر الصرف ANG

 USDEURGBPNZDSGDZARCADINR
من ANG0.554860.521050.450060.936160.7580210.466400.7475146.01190
إلى ANG1.802251.919222.221901.068191.319220.095541.337770.02173

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

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