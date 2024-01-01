Нидерландский антильский гульден (ANG)

Название валюты

Нидерландский антильский гульден

ƒ

Обменный курс для ANG

 USD EUR GBP NZD SGD ZAR CAD INR
Из ANG0.55866 0.51122 0.43040 0.91983 0.74930 10.17360 0.76433 46.71910
В ANG1.79000 1.95611 2.32342 1.08716 1.33458 0.09829 1.30834 0.02140

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