Нидерландский антильский гульден (ANG)
Название валюты
Нидерландский антильский гульден
Символ валюты
ƒ
Обменный курс для ANG
|USD
|EUR
|GBP
|NZD
|SGD
|ZAR
|CAD
|INR
|Из ANG
|0.55866
|0.51122
|0.43040
|0.91983
|0.74930
|10.17360
|0.76433
|46.71910
|В ANG
|1.79000
|1.95611
|2.32342
|1.08716
|1.33458
|0.09829
|1.30834
|0.02140
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