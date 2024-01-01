Нидерландские антильские гульдены в алжирские динары

Сконвертируйте ANG в DZD по реальному обменному курсу

ƒ1,000 ANG = دج74,45 DZD

Среднерыночный курс в 21:59
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График изменения обменного курса ANG к DZD

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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DZD
1 ANG в DZDПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий74,541375,1508
Низкий74,257573,7670
В среднем74,411374,3510
Изменение0.25%-0.93%
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Соотношение 1 ANG к DZD

За последние 30 дней максимальный курс ANG к DZD составил 74,5413, а минимальный — 74,2575. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 74,4113. Изменение курса ANG к DZD в процентном соотношении составило 0.25.

За последние 90 дней максимальный курс ANG к DZD составил 75,1508, а минимальный — 73,7670. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 74,3510. Изменение курса ANG к DZD в процентном соотношении составило -0.93.

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Популярные валюты

 USDEURGBPNZDSGDZARCADINR
1 USD10,9330,7741,6761,32517,5831,39184,389
1 EUR1,07210,831,7961,42118,8471,49190,457
1 GBP1,2921,20512,1651,71222,7171,797109,027
1 NZD0,5970,5570,46210,79110,4930,8350,359

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Как произвести расчет конвертации из нидерландских антильских гульденов в алжирские динары

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите ANG из выпадающего списка для исходной валюты и DZD из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из ANG в DZD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для нидерландский антильский гульден

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.