بولا بوتسواني إلى بيزو كولومبي
تحويل BWP إلى COP بسعر الصرف الحقيقي
حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.
كيفية تحويل بولا بوتسواني إلى بيزو كولومبي
- 1
أدخل المبلغ الخاص بك
اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.
- 2
اختر عملاتك
انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BWP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و COP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.
- 3
هذا هو
سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BWP الحالي إلى COP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.
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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.
|معدلات التحويل Botswanan Pula / البيزو الكولومبي
|1 BWP
|287.48300 COP
|5 BWP
|1437.41500 COP
|10 BWP
|2874.83000 COP
|20 BWP
|5749.66000 COP
|50 BWP
|14374.15000 COP
|100 BWP
|28748.30000 COP
|250 BWP
|71870.75000 COP
|500 BWP
|143741.50000 COP
|1000 BWP
|287483.00000 COP
|2000 BWP
|574966.00000 COP
|5000 BWP
|1437415.00000 COP
|10000 BWP
|2874830.00000 COP