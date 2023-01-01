بولا بوتسواني إلى بيزو كولومبي

تحويل BWP إلى COP بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ bwp
٢٨٧٬٤٨٣ cop

1.00000 BWP = 287.48300 COP

متوسط سعر صرف السوق عند 6:58 UTC
تتبع سعر الصرف
Spend abroad without hidden fees

BWP إلى COP مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BWP → 0 COP
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.8641.0651588.56231.436831.660410.9576518.2101
1GBP1.1574111.2329102.511.663121.92191.1083921.078
1USD0.938850.811096183.14541.348951.558850.899117.0963
1INR0.01129150.009755150.012027110.0162240.01874840.01081360.205619

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بولا بوتسواني إلى بيزو كولومبي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BWP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و COP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BWP الحالي إلى COP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for بولا بوتسوانا

BWP إلى USD

BWP إلى ZAR

BWP إلى EUR

BWP إلى SGD

BWP إلى CAD

BWP إلى NZD

BWP إلى GBP

BWP إلى AUD

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل Botswanan Pula / البيزو الكولومبي
1 BWP287.48300 COP
5 BWP1437.41500 COP
10 BWP2874.83000 COP
20 BWP5749.66000 COP
50 BWP14374.15000 COP
100 BWP28748.30000 COP
250 BWP71870.75000 COP
500 BWP143741.50000 COP
1000 BWP287483.00000 COP
2000 BWP574966.00000 COP
5000 BWP1437415.00000 COP
10000 BWP2874830.00000 COP
معدلات التحويل البيزو الكولومبي / Botswanan Pula
1 COP0.00348 BWP
5 COP0.01739 BWP
10 COP0.03478 BWP
20 COP0.06957 BWP
50 COP0.17392 BWP
100 COP0.34785 BWP
250 COP0.86962 BWP
500 COP1.73924 BWP
1000 COP3.47847 BWP
2000 COP6.95694 BWP
5000 COP17.39235 BWP
10000 COP34.78470 BWP