1 دولار بهامي إلى بيزو فلبيني

تحويل BSD إلى PHP بسعر الصرف الحقيقي

1 bsd
56.61 php

1.00000 BSD = 56.60630 PHP

متوسط سعر صرف السوق عند 4:39 UTC
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BSD إلى PHP مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BSD → 0 PHP
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.85551.078389.23471.464821.66790.954218.4042
1GBP1.1689111.26035104.31.712121.94951.1153721.5114
1USD0.92740.79343182.7551.358451.546790.884917.0678
1INR0.01120640.00958770.012083910.01641530.01869120.0106930.206245

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار بهامي إلى بيزو فلبيني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BSD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و PHP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BSD الحالي إلى PHP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل دولار البهامي / Philippine Peso
1 BSD56.60630 PHP
5 BSD283.03150 PHP
10 BSD566.06300 PHP
20 BSD1132.12600 PHP
50 BSD2830.31500 PHP
100 BSD5660.63000 PHP
250 BSD14151.57500 PHP
500 BSD28303.15000 PHP
1000 BSD56606.30000 PHP
2000 BSD113212.60000 PHP
5000 BSD283031.50000 PHP
10000 BSD566063.00000 PHP
معدلات التحويل Philippine Peso / دولار البهامي
1 PHP0.01767 BSD
5 PHP0.08833 BSD
10 PHP0.17666 BSD
20 PHP0.35332 BSD
50 PHP0.88329 BSD
100 PHP1.76659 BSD
250 PHP4.41647 BSD
500 PHP8.83295 BSD
1000 PHP17.66590 BSD
2000 PHP35.33180 BSD
5000 PHP88.32950 BSD
10000 PHP176.65900 BSD