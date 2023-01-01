ألف بيزو فلبيني إلى دولار بهامي

تحويل PHP إلى BSD بسعر الصرف الحقيقي

1000 php
17.86 bsd

1.00000 PHP = 0.01786 BSD

Mid-market exchange rate at 23:57
تتبع سعر الصرف
Wise

Spend abroad without hidden fees

Trustpilot logoTrustpilot stars rating

Loading

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86721.073389.24491.465971.647050.9650518.7571
1GBP1.1531411.2376102.9061.690381.899181.1128321.6284
1USD0.93180.808016183.151.365851.534570.8991517.4761
1INR0.01120510.009717560.012026510.01642630.01845540.01081360.210176

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو فلبيني إلى دولار بهامي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار PHP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BSD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل PHP الحالي إلى BSD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Philippine pesos

PHP إلى USD

PHP إلى CAD

PHP إلى EUR

PHP إلى AUD

PHP إلى GBP

PHP إلى KRW

PHP إلى JPY

PHP إلى CNY

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل Philippine Peso / دولار البهامي
1 PHP0.01786 BSD
5 PHP0.08929 BSD
10 PHP0.17859 BSD
20 PHP0.35718 BSD
50 PHP0.89294 BSD
100 PHP1.78588 BSD
250 PHP4.46470 BSD
500 PHP8.92940 BSD
1000 PHP17.85880 BSD
2000 PHP35.71760 BSD
5000 PHP89.29400 BSD
10000 PHP178.58800 BSD
معدلات التحويل دولار البهامي / Philippine Peso
1 BSD55.99490 PHP
5 BSD279.97450 PHP
10 BSD559.94900 PHP
20 BSD1119.89800 PHP
50 BSD2799.74500 PHP
100 BSD5599.49000 PHP
250 BSD13998.72500 PHP
500 BSD27997.45000 PHP
1000 BSD55994.90000 PHP
2000 BSD111989.80000 PHP
5000 BSD279974.50000 PHP
10000 BSD559949.00000 PHP