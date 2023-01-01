10 بيزو فلبيني إلى دولار بهامي

تحويل PHP إلى BSD بسعر الصرف الحقيقي

١٠ php
٠٫١٨ bsd

1.00000 PHP = 0.01787 BSD

Mid-market exchange rate at 23:58
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86721.073289.23661.466041.647020.96518.755
1GBP1.1531411.2375102.8981.690491.899171.1127821.6263
1USD0.93180.808081183.151.366051.534680.899217.4758
1INR0.01120620.009718350.012026510.01642870.01845680.01081420.210172

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو فلبيني إلى دولار بهامي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار PHP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BSD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل PHP الحالي إلى BSD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Philippine pesos

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل Philippine Peso / دولار البهامي
1 PHP0.01787 BSD
5 PHP0.08936 BSD
10 PHP0.17872 BSD
20 PHP0.35745 BSD
50 PHP0.89363 BSD
100 PHP1.78725 BSD
250 PHP4.46812 BSD
500 PHP8.93625 BSD
1000 PHP17.87250 BSD
2000 PHP35.74500 BSD
5000 PHP89.36250 BSD
10000 PHP178.72500 BSD
معدلات التحويل دولار البهامي / Philippine Peso
1 BSD55.95200 PHP
5 BSD279.76000 PHP
10 BSD559.52000 PHP
20 BSD1119.04000 PHP
50 BSD2797.60000 PHP
100 BSD5595.20000 PHP
250 BSD13988.00000 PHP
500 BSD27976.00000 PHP
1000 BSD55952.00000 PHP
2000 BSD111904.00000 PHP
5000 BSD279760.00000 PHP
10000 BSD559520.00000 PHP