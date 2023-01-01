10 بوليفيانو بوليفي إلى بيزو فلبيني

تحويل BOB إلى PHP بسعر الصرف الحقيقي

١٠ bob
٨١٫٧٦ php

1.00000 BOB = 8.17614 PHP

متوسط سعر صرف السوق عند 0:1 UTC
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BOB إلى PHP مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BOB → 0 PHP
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.855851.077589.10621.464861.66990.9540518.3957
1GBP1.1684311.25905104.121.711681.951261.1147421.4953
1USD0.928050.79425182.69721.35951.549790.885517.0726
1INR0.01122260.009604310.012092310.01643950.01874050.01070770.206447

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بوليفيانو بوليفي إلى بيزو فلبيني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BOB في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و PHP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BOB الحالي إلى PHP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Bolivian Boliviano / Philippine Peso
1 BOB8.17614 PHP
5 BOB40.88070 PHP
10 BOB81.76140 PHP
20 BOB163.52280 PHP
50 BOB408.80700 PHP
100 BOB817.61400 PHP
250 BOB2044.03500 PHP
500 BOB4088.07000 PHP
1000 BOB8176.14000 PHP
2000 BOB16352.28000 PHP
5000 BOB40880.70000 PHP
10000 BOB81761.40000 PHP
معدلات التحويل Philippine Peso / Bolivian Boliviano
1 PHP0.12231 BOB
5 PHP0.61153 BOB
10 PHP1.22307 BOB
20 PHP2.44614 BOB
50 PHP6.11535 BOB
100 PHP12.23070 BOB
250 PHP30.57675 BOB
500 PHP61.15350 BOB
1000 PHP122.30700 BOB
2000 PHP244.61400 BOB
5000 PHP611.53500 BOB
10000 PHP1223.07000 BOB