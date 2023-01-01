5 بيزو فلبيني إلى بوليفيانو بوليفي

تحويل PHP إلى BOB بسعر الصرف الحقيقي

٥ php
٠٫٦٢ bob

1.00000 PHP = 0.12370 BOB

Mid-market exchange rate at 23:56
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أعلى العملات

 USDCADEURAUDGBPKRWJPYCNY
1USD11.365850.93171.534680.8079181309.73149.4657.30125
1CAD0.73214510.6821441.123610.591513958.912109.435.34557
1EUR1.07331.4659711.647180.86711405.73160.427.83643
1AUD0.65160.8899880.607110.526439853.4297.39144.75749

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو فلبيني إلى بوليفيانو بوليفي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار PHP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BOB في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل PHP الحالي إلى BOB وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Philippine pesos

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل Philippine Peso / Bolivian Boliviano
1 PHP0.12370 BOB
5 PHP0.61852 BOB
10 PHP1.23705 BOB
20 PHP2.47410 BOB
50 PHP6.18525 BOB
100 PHP12.37050 BOB
250 PHP30.92625 BOB
500 PHP61.85250 BOB
1000 PHP123.70500 BOB
2000 PHP247.41000 BOB
5000 PHP618.52500 BOB
10000 PHP1237.05000 BOB
معدلات التحويل Bolivian Boliviano / Philippine Peso
1 BOB8.08374 PHP
5 BOB40.41870 PHP
10 BOB80.83740 PHP
20 BOB161.67480 PHP
50 BOB404.18700 PHP
100 BOB808.37400 PHP
250 BOB2020.93500 PHP
500 BOB4041.87000 PHP
1000 BOB8083.74000 PHP
2000 BOB16167.48000 PHP
5000 BOB40418.70000 PHP
10000 BOB80837.40000 PHP