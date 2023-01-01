دولار بروني إلى كيات ميانماري

تحويل BND إلى MMK بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ bnd
١٬٥٣٥٬٨٢٠ mmk

1.00000 BND = 1535.82000 MMK

متوسط سعر صرف السوق عند 5:49 UTC
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BND إلى MMK مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BND → 0 MMK
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86341.0638588.41441.435081.659540.9568518.2147
1GBP1.1582111.2321102.3971.662041.9221.1082321.0954
1USD0.939950.811622183.1081.348951.559940.899417.1215
1INR0.01131040.009765880.012032510.01623130.018770.01082210.206015

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار بروني إلى كيات ميانماري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BND في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MMK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BND الحالي إلى MMK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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BND إلى GBP

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار بروني / Myanma Kyat
1 BND1535.82000 MMK
5 BND7679.10000 MMK
10 BND15358.20000 MMK
20 BND30716.40000 MMK
50 BND76791.00000 MMK
100 BND153582.00000 MMK
250 BND383955.00000 MMK
500 BND767910.00000 MMK
1000 BND1535820.00000 MMK
2000 BND3071640.00000 MMK
5000 BND7679100.00000 MMK
10000 BND15358200.00000 MMK
معدلات التحويل Myanma Kyat / دولار بروني
1 MMK0.00065 BND
5 MMK0.00326 BND
10 MMK0.00651 BND
20 MMK0.01302 BND
50 MMK0.03256 BND
100 MMK0.06511 BND
250 MMK0.16278 BND
500 MMK0.32556 BND
1000 MMK0.65112 BND
2000 MMK1.30224 BND
5000 MMK3.25560 BND
10000 MMK6.51119 BND