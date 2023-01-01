دولار برمودي إلى كرونة سويدية

تحويل BMD إلى SEK بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ bmd
١١٬١٦٩٫١٠ sek

1.00000 BMD = 11.16910 SEK

متوسط سعر صرف السوق عند 5:36 UTC
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BMD إلى SEK مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BMD → 0 SEK
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86331.063488.36641.434791.659360.957118.2117
1GBP1.1583511.23185102.3641.662071.922211.1086521.0965
1USD0.94040.811787183.0981.349251.560430.917.1259
1INR0.01131650.009769030.01203410.01623690.01877820.01083060.206093

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار برمودي إلى كرونة سويدية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BMD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و SEK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BMD الحالي إلى SEK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Bermudan Dollar / الكرونا السويدية
1 BMD11.16910 SEK
5 BMD55.84550 SEK
10 BMD111.69100 SEK
20 BMD223.38200 SEK
50 BMD558.45500 SEK
100 BMD1116.91000 SEK
250 BMD2792.27500 SEK
500 BMD5584.55000 SEK
1000 BMD11169.10000 SEK
2000 BMD22338.20000 SEK
5000 BMD55845.50000 SEK
10000 BMD111691.00000 SEK
معدلات التحويل الكرونا السويدية / Bermudan Dollar
1 SEK0.08953 BMD
5 SEK0.44766 BMD
10 SEK0.89533 BMD
20 SEK1.79066 BMD
50 SEK4.47664 BMD
100 SEK8.95329 BMD
250 SEK22.38322 BMD
500 SEK44.76645 BMD
1000 SEK89.53290 BMD
2000 SEK179.06580 BMD
5000 SEK447.66450 BMD
10000 SEK895.32900 BMD