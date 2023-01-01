درام أرميني إلى ريال سعودي

تحويل AMD إلى SAR بسعر الصرف الحقيقي

1000 amd
9.71 sar

1.00000 AMD = 0.00971 SAR

متوسط سعر صرف السوق عند 2:49 UTC
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AMD إلى SAR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 AMD → 0 SAR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.863051.0622588.3751.433931.657820.9567518.2053
1GBP1.1586811.2308102.3981.661461.920871.1085721.0939
1USD0.94140.81248183.1961.34991.560670.900717.1384
1INR0.01131540.009765850.012019810.01622550.0187590.01082620.206

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل درام أرميني إلى ريال سعودي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار AMD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و SAR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل AMD الحالي إلى SAR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل درام أرمينية / ريال سعودي
1 AMD0.00971 SAR
5 AMD0.04854 SAR
10 AMD0.09708 SAR
20 AMD0.19417 SAR
50 AMD0.48541 SAR
100 AMD0.97083 SAR
250 AMD2.42707 SAR
500 AMD4.85414 SAR
1000 AMD9.70827 SAR
2000 AMD19.41654 SAR
5000 AMD48.54135 SAR
10000 AMD97.08270 SAR
معدلات التحويل ريال سعودي / درام أرمينية
1 SAR103.00500 AMD
5 SAR515.02500 AMD
10 SAR1030.05000 AMD
20 SAR2060.10000 AMD
50 SAR5150.25000 AMD
100 SAR10300.50000 AMD
250 SAR25751.25000 AMD
500 SAR51502.50000 AMD
1000 SAR103005.00000 AMD
2000 SAR206010.00000 AMD
5000 SAR515025.00000 AMD
10000 SAR1030050.00000 AMD