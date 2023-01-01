匈牙利福林兌白俄羅斯盧布匯率

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1GBP1.1571411.2178101.4081.665951.928121.1046121.8388
1USD0.950150.821153183.27151.3681.583280.907317.933
1INR0.01141040.009861150.012008910.01642820.01901350.01089570.215356

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匈牙利福林白俄羅斯盧布兌換率
2000 HUF17.87880 BYN
5000 HUF44.69700 BYN
10000 HUF89.39400 BYN
15000 HUF134.09100 BYN
20000 HUF178.78800 BYN
30000 HUF268.18200 BYN
40000 HUF357.57600 BYN
50000 HUF446.97000 BYN
60000 HUF536.36400 BYN
100000 HUF893.94000 BYN
150000 HUF1340.91000 BYN
200000 HUF1787.88000 BYN
白俄羅斯盧布匈牙利福林兌換率
1 BYN111.86400 HUF
5 BYN559.32000 HUF
10 BYN1118.64000 HUF
20 BYN2237.28000 HUF
50 BYN5593.20000 HUF
100 BYN11186.40000 HUF
250 BYN27966.00000 HUF
500 BYN55932.00000 HUF
1000 BYN111864.00000 HUF
2000 BYN223728.00000 HUF
5000 BYN559320.00000 HUF
10000 BYN1118640.00000 HUF