10 bin ZMW'den Umman riyaline

Reel döviz kuru ile ZMW → OMR çevirin

10.000 zmw
148,600 omr

1,000ZK ZMW = 0,01486ر.ع. OMR

20:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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ZMW → OMR çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 ZMW → OMRSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,01580,0159
Düşük0,01460,0140
Ortalama0,01500,0149
Değişim-5.92%4.32%
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1 ZMW → OMR istatistikleri

ZMW → OMR kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0158, en düşük 0,0146 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0150 oldu. ZMW → OMR kurundaki değişiklik -5.92 değerindeydi.

ZMW → OMR kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0159, en düşük 0,0140 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0149 oldu. ZMW → OMR kurundaki değişiklik 4.32 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDEURCADSGDAUDINRGBPZAR
1 USD10,9171,3871,3271,53683,8010,78118,285
1 EUR1,09111,5141,4471,67691,4310,85219,95
1 CAD0,7210,66110,9561,10760,4080,56313,181
1 SGD0,7540,6911,04611,15863,1670,58913,783

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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ZMW'den Umman riyaline para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak ZMW ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak OMR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut ZMW → OMR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

ZMW için en iyi döviz çiftleri

ZMW → USD

ZMW → EUR

ZMW → CAD

ZMW → SGD

ZMW → AUD

ZMW → INR

ZMW → GBP

ZMW → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları ZMW / Umman Riyali
1 ZMW0,01486 OMR
5 ZMW0,07430 OMR
10 ZMW0,14860 OMR
20 ZMW0,29720 OMR
50 ZMW0,74300 OMR
100 ZMW1,48600 OMR
250 ZMW3,71500 OMR
500 ZMW7,43000 OMR
1000 ZMW14,86000 OMR
2000 ZMW29,72000 OMR
5000 ZMW74,30000 OMR
10000 ZMW148,60000 OMR
Çevrim kurları Umman Riyali / ZMW
1 OMR67,29490 ZMW
5 OMR336,47450 ZMW
10 OMR672,94900 ZMW
20 OMR1.345,89800 ZMW
50 OMR3.364,74500 ZMW
100 OMR6.729,49000 ZMW
250 OMR16.823,72500 ZMW
500 OMR33.647,45000 ZMW
1000 OMR67.294,90000 ZMW
2000 OMR134.589,80000 ZMW
5000 OMR336.474,50000 ZMW
10000 OMR672.949,00000 ZMW