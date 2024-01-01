50 İsviçre frangından ABD dolarına

Reel döviz kuru ile XPF → USD çevirin

1,000₣ XPF = 0,008877$ USD

13:21 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
Döviz kurunu takip edin

Bu para birimleri arasında para gönderemiyoruz

Bunun üzerinde çalışıyoruz. Haber almak için kaydolun ve en kısa zamanda size haber verelim.

Mümkün olduğunda bildirim alın

XPF → USD çevrim grafiği

0

Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

Daha iyi bir kur mu bekliyorsunuz?

Şimdi bir bildirim ayarlayın ve kur daha iyi olduğunda size haber verelim. Ayrıca günlük özetlerimizle en yeni haberlerimizi asla kaçırmazsınız.

USD
1 XPF → USDSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,00910,0094
Düşük0,00880,0088
Ortalama0,00900,0092
Değişim-2.71%-4.19%
Tüm geçmişi görüntüleyin

1 XPF → USD istatistikleri

XPF → USD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0091, en düşük 0,0088 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0090 oldu. XPF → USD kurundaki değişiklik -2.71 değerindeydi.

XPF → USD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0094, en düşük 0,0088 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0092 oldu. XPF → USD kurundaki değişiklik -4.19 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiXPF - USD tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDSGDZAREURINRGBPAUDCAD
1 USD11,33918,0720,94584,4150,7911,5371,402
1 SGD0,747113,4970,70663,0450,5911,1481,047
1 ZAR0,0550,07410,0524,6710,0440,0850,078
1 EUR1,0581,41719,121189,3150,8371,6271,484

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

İsviçre frangından ABD dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak XPF ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak USD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut XPF → USD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

CFP frangı için en iyi döviz çiftleri

XPF → USD

XPF → SGD

XPF → ZAR

XPF → EUR

XPF → INR

XPF → GBP

XPF → AUD

XPF → CAD

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları CFP Frangı / ABD Doları
1 XPF0,00888 USD
5 XPF0,04438 USD
10 XPF0,08877 USD
20 XPF0,17753 USD
50 XPF0,44384 USD
100 XPF0,88767 USD
250 XPF2,21918 USD
500 XPF4,43836 USD
1000 XPF8,87673 USD
2000 XPF17,75346 USD
5000 XPF44,38365 USD
10000 XPF88,76730 USD
Çevrim kurları ABD Doları / CFP Frangı
1 USD112,65400 XPF
5 USD563,27000 XPF
10 USD1.126,54000 XPF
20 USD2.253,08000 XPF
50 USD5.632,70000 XPF
100 USD11.265,40000 XPF
250 USD28.163,50000 XPF
500 USD56.327,00000 XPF
1000 USD112.654,00000 XPF
2000 USD225.308,00000 XPF
5000 USD563.270,00000 XPF
10000 USD1.126.540,00000 XPF