Samoa talasından Yemen riyaline

Reel döviz kuru ile WST → OMR çevirin

1.000 wst
141,120 omr

1.00000 WST = 0.14112 OMR

01:53 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.855171.0764589.35031.450951.652770.94790518.3594
1 GBP1.1693611.25875104.4821.696671.932671.1084421.4686
1 USD0.9290.794439183.00461.34791.535390.8806517.0555
1 INR0.01119190.009571020.012047510.01623890.01849770.01060970.205477

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Samoa talasından Yemen riyaline para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak WST ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak OMR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut WST → OMR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Samoa talası için en iyi döviz çiftleri

WST → USD

WST → EUR

WST → AUD

WST → ZAR

WST → CAD

WST → GBP

WST → INR

WST → SGD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Samoa Talası / Umman Riyali
1 WST0.14112 OMR
5 WST0.70560 OMR
10 WST1.41120 OMR
20 WST2.82240 OMR
50 WST7.05600 OMR
100 WST14.11200 OMR
250 WST35.28000 OMR
500 WST70.56000 OMR
1000 WST141.12000 OMR
2000 WST282.24000 OMR
5000 WST705.60000 OMR
10000 WST1411.20000 OMR
Çevrim kurları Umman Riyali / Samoa Talası
1 OMR7.08617 WST
5 OMR35.43085 WST
10 OMR70.86170 WST
20 OMR141.72340 WST
50 OMR354.30850 WST
100 OMR708.61700 WST
250 OMR1771.54250 WST
500 OMR3543.08500 WST
1000 OMR7086.17000 WST
2000 OMR14172.34000 WST
5000 OMR35430.85000 WST
10000 OMR70861.70000 WST