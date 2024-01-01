20 Samoa talasından Umman riyaline

Reel döviz kuru ile WST → OMR çevirin

1,000WS$ WST = 0,1406ر.ع. OMR

05:52 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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WST → OMR çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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OMR
1 WST → OMRSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,14280,1436
Düşük0,13900,1390
Ortalama0,14120,1421
Değişim-0.15%-0.62%
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1 WST → OMR istatistikleri

WST → OMR kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,1428, en düşük 0,1390 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,1412 oldu. WST → OMR kurundaki değişiklik -0.15 değerindeydi.

WST → OMR kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,1436, en düşük 0,1390 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,1421 oldu. WST → OMR kurundaki değişiklik -0.62 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiWST - OMR tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDEURAUDZARCADGBPINRSGD
1 USD10,9451,53817,9671,4020,78984,4091,34
1 EUR1,05811,62819,0171,4840,83689,3431,418
1 AUD0,650,614111,6850,9120,51354,8950,871
1 ZAR0,0560,0530,08610,0780,0444,6980,075

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Samoa talasından Umman riyaline para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak WST ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak OMR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut WST → OMR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Samoa talası için en iyi döviz çiftleri

WST → USD

WST → EUR

WST → AUD

WST → ZAR

WST → CAD

WST → GBP

WST → INR

WST → SGD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Samoa Talası / Umman Riyali
1 WST0,14063 OMR
5 WST0,70314 OMR
10 WST1,40627 OMR
20 WST2,81254 OMR
50 WST7,03135 OMR
100 WST14,06270 OMR
250 WST35,15675 OMR
500 WST70,31350 OMR
1000 WST140,62700 OMR
2000 WST281,25400 OMR
5000 WST703,13500 OMR
10000 WST1.406,27000 OMR
Çevrim kurları Umman Riyali / Samoa Talası
1 OMR7,11102 WST
5 OMR35,55510 WST
10 OMR71,11020 WST
20 OMR142,22040 WST
50 OMR355,55100 WST
100 OMR711,10200 WST
250 OMR1.777,75500 WST
500 OMR3.555,51000 WST
1000 OMR7.111,02000 WST
2000 OMR14.222,04000 WST
5000 OMR35.555,10000 WST
10000 OMR71.110,20000 WST