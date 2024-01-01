Vanuatu vatusundan Ürdün dinarına

Reel döviz kuru ile VUV → JOD çevirin

1.000 vuv
5,833 jod

1.00000 VUV = 0.00583 JOD

00:36 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.855411.0765589.36041.451241.653560.9479818.3638
1 GBP1.1690311.25855104.4681.696591.933111.1082221.4683
1 USD0.92890.794565183.00631.348051.535980.8805517.058
1 INR0.01119060.009572350.012047310.01624030.01850440.01060820.205502

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Vanuatu vatusundan Ürdün dinarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak VUV ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak JOD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut VUV → JOD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Vanuatu vatusu için en iyi döviz çiftleri

VUV → GBP

VUV → SGD

VUV → ZAR

VUV → EUR

VUV → CAD

VUV → USD

VUV → INR

VUV → AUD

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Vanuatu Vatusu / Ürdün Dinarı
1 VUV0.00583 JOD
5 VUV0.02916 JOD
10 VUV0.05833 JOD
20 VUV0.11665 JOD
50 VUV0.29163 JOD
100 VUV0.58326 JOD
250 VUV1.45815 JOD
500 VUV2.91630 JOD
1000 VUV5.83261 JOD
2000 VUV11.66522 JOD
5000 VUV29.16305 JOD
10000 VUV58.32610 JOD
Çevrim kurları Ürdün Dinarı / Vanuatu Vatusu
1 JOD171.45000 VUV
5 JOD857.25000 VUV
10 JOD1714.50000 VUV
20 JOD3429.00000 VUV
50 JOD8572.50000 VUV
100 JOD17145.00000 VUV
250 JOD42862.50000 VUV
500 JOD85725.00000 VUV
1000 JOD171450.00000 VUV
2000 JOD342900.00000 VUV
5000 JOD857250.00000 VUV
10000 JOD1714500.00000 VUV