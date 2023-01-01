1 Vanuatu vatusundan Ürdün dinarına

Reel döviz kuru ile VUV → JOD çevirin

1 vuv
0,006 jod

1.00000 VUV = 0.00582 JOD

18:5 UTC'deki reel piyasa kuru
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VUV → JOD çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 1 VUV → 0 JOD
Reel piyasa kuru

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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86621.0568587.75551.433461.642470.9671518.4095
1GBP1.1544711.2201101.3111.654881.896181.1165421.2532
1USD0.94620.819605183.0351.356351.554120.915117.4192
1INR0.01139530.00987060.012043110.01633470.01871650.01102070.209781

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Vanuatu vatusundan Ürdün dinarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak VUV ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak JOD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut VUV → JOD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Top currency pairings for Vanuatu vatusu

VUV → GBP

VUV → SGD

VUV → ZAR

VUV → EUR

VUV → CAD

VUV → USD

VUV → INR

VUV → AUD

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plane
Çevrim kurları Vanuatu Vatusu / Ürdün Dinarı
1 VUV0.00582 JOD
5 VUV0.02908 JOD
10 VUV0.05817 JOD
20 VUV0.11634 JOD
50 VUV0.29084 JOD
100 VUV0.58168 JOD
250 VUV1.45420 JOD
500 VUV2.90840 JOD
1000 VUV5.81680 JOD
2000 VUV11.63360 JOD
5000 VUV29.08400 JOD
10000 VUV58.16800 JOD
Çevrim kurları Ürdün Dinarı / Vanuatu Vatusu
1 JOD171.91600 VUV
5 JOD859.58000 VUV
10 JOD1719.16000 VUV
20 JOD3438.32000 VUV
50 JOD8595.80000 VUV
100 JOD17191.60000 VUV
250 JOD42979.00000 VUV
500 JOD85958.00000 VUV
1000 JOD171916.00000 VUV
2000 JOD343832.00000 VUV
5000 JOD859580.00000 VUV
10000 JOD1719160.00000 VUV