Vanuatu vatusundan Bulgar levasına

Reel döviz kuru ile VUV → BGN çevirin

1.000 vuv
14,94 bgn

1.00000 VUV = 0.01494 BGN

01:30 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 GBPSGDZAREURCADUSDINRAUD
1 GBP11.6945223.87191.169051.696471.25865104.4671.93267
1 SGD0.590137114.08770.6899281.001150.74277661.64961.14054
1 ZAR0.04189020.070983810.04897370.07106550.05272514.376130.0809598
1 EUR0.8553951.4494320.419111.45111.076689.35661.65313

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Vanuatu vatusundan Bulgar levasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak VUV ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak BGN seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut VUV → BGN kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Vanuatu vatusu için en iyi döviz çiftleri

VUV → GBP

VUV → SGD

VUV → ZAR

VUV → EUR

VUV → CAD

VUV → USD

VUV → INR

VUV → AUD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Vanuatu Vatusu / Bulgar Levası
1 VUV0.01494 BGN
5 VUV0.07471 BGN
10 VUV0.14942 BGN
20 VUV0.29884 BGN
50 VUV0.74709 BGN
100 VUV1.49418 BGN
250 VUV3.73545 BGN
500 VUV7.47090 BGN
1000 VUV14.94180 BGN
2000 VUV29.88360 BGN
5000 VUV74.70900 BGN
10000 VUV149.41800 BGN
Çevrim kurları Bulgar Levası / Vanuatu Vatusu
1 BGN66.92630 VUV
5 BGN334.63150 VUV
10 BGN669.26300 VUV
20 BGN1338.52600 VUV
50 BGN3346.31500 VUV
100 BGN6692.63000 VUV
250 BGN16731.57500 VUV
500 BGN33463.15000 VUV
1000 BGN66926.30000 VUV
2000 BGN133852.60000 VUV
5000 BGN334631.50000 VUV
10000 BGN669263.00000 VUV