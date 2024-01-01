5.000 Bulgar levasından Vanuatu vatusuna

Reel döviz kuru ile BGN → VUV çevirin

5.000 bgn
337.060 vuv

1,000лв BGN = 67,41VT VUV

00:37 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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1 BGN → VUVSon 30 günSon 90 gün
Yüksek67,484567,4845
Düşük66,169465,7183
Ortalama66,830466,5825
Değişim1.88%0.85%
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1 BGN → VUV istatistikleri

BGN → VUV kurunun performansı son 30 günde en yüksek 67,4845, en düşük 66,1694 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 66,8304 oldu. BGN → VUV kurundaki değişiklik 1.88 değerindeydi.

BGN → VUV kurunun performansı son 90 günde en yüksek 67,4845, en düşük 65,7183 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 66,5825 oldu. BGN → VUV kurundaki değişiklik 0.85 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDEURNZDCADAUDSGDGBPZAR
1 USD10,9241,6791,3811,5291,3360,77818,216
1 EUR1,08311,8181,4951,6551,4470,84319,724
1 NZD0,5960,5510,8230,910,7960,46310,849
1 CAD0,7240,6691,21611,1070,9670,56313,189

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Bulgar levasından Vanuatu vatusuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak BGN ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak VUV seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut BGN → VUV kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Bulgar levası için en iyi döviz çiftleri

BGN → USD

BGN → EUR

BGN → NZD

BGN → CAD

BGN → AUD

BGN → SGD

BGN → GBP

BGN → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Bulgar Levası / Vanuatu Vatusu
1 BGN67,41200 VUV
5 BGN337,06000 VUV
10 BGN674,12000 VUV
20 BGN1.348,24000 VUV
50 BGN3.370,60000 VUV
100 BGN6.741,20000 VUV
250 BGN16.853,00000 VUV
500 BGN33.706,00000 VUV
1000 BGN67.412,00000 VUV
2000 BGN134.824,00000 VUV
5000 BGN337.060,00000 VUV
10000 BGN674.120,00000 VUV
Çevrim kurları Vanuatu Vatusu / Bulgar Levası
1 VUV0,01483 BGN
5 VUV0,07417 BGN
10 VUV0,14834 BGN
20 VUV0,29668 BGN
50 VUV0,74171 BGN
100 VUV1,48342 BGN
250 VUV3,70855 BGN
500 VUV7,41710 BGN
1000 VUV14,83420 BGN
2000 VUV29,66840 BGN
5000 VUV74,17100 BGN
10000 VUV148,34200 BGN