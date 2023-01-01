1 Vanuatu vatusundan Bulgar levasına

Reel döviz kuru ile VUV → BGN çevirin

1 vuv
0,02 bgn

1.00000 VUV = 0.01516 BGN

20:58 UTC'deki reel piyasa kuru
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VUV → BGN çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 1 VUV → 0 BGN
Reel piyasa kuru

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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86641.057587.80951.435931.643740.9674518.4173
1GBP1.154211.2204101.3361.657121.896951.1166321.2544
1USD0.94560.819403183.0351.357851.554360.9149517.4159
1INR0.01138830.009868170.012043110.01635270.01871940.01101880.209742

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Vanuatu vatusundan Bulgar levasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak VUV ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak BGN seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut VUV → BGN kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Top currency pairings for Vanuatu vatusu

VUV → GBP

VUV → SGD

VUV → ZAR

VUV → EUR

VUV → CAD

VUV → USD

VUV → INR

VUV → AUD

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Çevrim kurları Vanuatu Vatusu / Bulgar Levası
1 VUV0.01516 BGN
5 VUV0.07581 BGN
10 VUV0.15161 BGN
20 VUV0.30323 BGN
50 VUV0.75807 BGN
100 VUV1.51615 BGN
250 VUV3.79038 BGN
500 VUV7.58075 BGN
1000 VUV15.16150 BGN
2000 VUV30.32300 BGN
5000 VUV75.80750 BGN
10000 VUV151.61500 BGN
Çevrim kurları Bulgar Levası / Vanuatu Vatusu
1 BGN65.95660 VUV
5 BGN329.78300 VUV
10 BGN659.56600 VUV
20 BGN1319.13200 VUV
50 BGN3297.83000 VUV
100 BGN6595.66000 VUV
250 BGN16489.15000 VUV
500 BGN32978.30000 VUV
1000 BGN65956.60000 VUV
2000 BGN131913.20000 VUV
5000 BGN329783.00000 VUV
10000 BGN659566.00000 VUV