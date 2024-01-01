5.000.000 Vietnam dongundan Svaziland lilangenisine

Reel döviz kuru ile VND → SZL çevirin

1,000₫ VND = 0,0007059L SZL

03:34 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
Döviz kurunu takip edin

Bu para birimleri arasında para gönderemiyoruz

Bunun üzerinde çalışıyoruz. Haber almak için kaydolun ve en kısa zamanda size haber verelim.

Mümkün olduğunda bildirim alın

VND → SZL çevrim grafiği

0

Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

Daha iyi bir kur mu bekliyorsunuz?

Şimdi bir bildirim ayarlayın ve kur daha iyi olduğunda size haber verelim. Ayrıca günlük özetlerimizle en yeni haberlerimizi asla kaçırmazsınız.

SZL
1 VND → SZLSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,00070,0007
Düşük0,00070,0007
Ortalama0,00070,0007
Değişim0.96%-1.33%
Tüm geçmişi görüntüleyin

1 VND → SZL istatistikleri

VND → SZL kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0007, en düşük 0,0007 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0007 oldu. VND → SZL kurundaki değişiklik 0.96 değerindeydi.

VND → SZL kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0007, en düşük 0,0007 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0007 oldu. VND → SZL kurundaki değişiklik -1.33 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiVND - SZL tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDAUDEURSGDKRWCADTHBJPY
1 USD11,5340,9441,3381.389,911,40134,618154,06
1 AUD0,65210,6150,872906,0820,91322,567100,432
1 EUR1,061,62611,4181.472,961,48536,686163,27
1 SGD0,7471,1460,70511.038,61,04725,868115,12

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Vietnam dongundan Svaziland lilangenisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak VND ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak SZL seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut VND → SZL kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Vietnam dongu için en iyi döviz çiftleri

VND → USD

VND → AUD

VND → EUR

VND → SGD

VND → KRW

VND → CAD

VND → THB

VND → JPY

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Vietnam Dongu / Svaziland Lilangenisi
1000 VND0,70588 SZL
2000 VND1,41176 SZL
5000 VND3,52940 SZL
10000 VND7,05879 SZL
20000 VND14,11758 SZL
50000 VND35,29395 SZL
100000 VND70,58790 SZL
200000 VND141,17580 SZL
500000 VND352,93950 SZL
1000000 VND705,87900 SZL
2000000 VND1.411,75800 SZL
5000000 VND3.529,39500 SZL
Çevrim kurları Svaziland Lilangenisi / Vietnam Dongu
1 SZL1.416,67000 VND
5 SZL7.083,35000 VND
10 SZL14.166,70000 VND
20 SZL28.333,40000 VND
50 SZL70.833,50000 VND
100 SZL141.667,00000 VND
250 SZL354.167,50000 VND
500 SZL708.335,00000 VND
1000 SZL1.416.670,00000 VND
2000 SZL2.833.340,00000 VND
5000 SZL7.083.350,00000 VND
10000 SZL14.166.700,00000 VND