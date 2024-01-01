2.000.000 Vietnam dongundan Polonya zlotisine

Reel döviz kuru ile VND → PLN çevirin

1,000₫ VND = 0,0001604zł PLN

03:18 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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VND → PLN çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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PLN
1 VND → PLNSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,00020,0002
Düşük0,00020,0002
Ortalama0,00020,0002
Değişim1.91%4.27%
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1 VND → PLN istatistikleri

VND → PLN kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0002, en düşük 0,0002 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0002 oldu. VND → PLN kurundaki değişiklik 1.91 değerindeydi.

VND → PLN kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0002, en düşük 0,0002 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0002 oldu. VND → PLN kurundaki değişiklik 4.27 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiVND - PLN tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDAUDEURSGDKRWCADTHBJPY
1 USD11,5350,9431,3381.390,071,40134,61154,045
1 AUD0,65210,6150,872905,8390,91322,554100,383
1 EUR1,061,62711,4191.473,471,48536,687163,285
1 SGD0,7471,1470,70511.038,721,04725,862115,109

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Vietnam dongundan Polonya zlotisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak VND ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak PLN seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut VND → PLN kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Vietnam Dongu / Polonya Zlotisi
1000 VND0,16041 PLN
2000 VND0,32083 PLN
5000 VND0,80207 PLN
10000 VND1,60414 PLN
20000 VND3,20828 PLN
50000 VND8,02070 PLN
100000 VND16,04140 PLN
200000 VND32,08280 PLN
500000 VND80,20700 PLN
1000000 VND160,41400 PLN
2000000 VND320,82800 PLN
5000000 VND802,07000 PLN
Çevrim kurları Polonya Zlotisi / Vietnam Dongu
1 PLN6.233,85000 VND
5 PLN31.169,25000 VND
10 PLN62.338,50000 VND
20 PLN124.677,00000 VND
50 PLN311.692,50000 VND
100 PLN623.385,00000 VND
250 PLN1.558.462,50000 VND
500 PLN3.116.925,00000 VND
1000 PLN6.233.850,00000 VND
2000 PLN12.467.700,00000 VND
5000 PLN31.169.250,00000 VND
10000 PLN62.338.500,00000 VND