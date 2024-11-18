2.000 Polonya zlotisinden Vietnam donguna
Reel döviz kuru ile PLN → VND çevirin
PLN → VND çevrim grafiği
1 PLN = 6.218,43000 VND
0
Daha iyi bir kur mu bekliyorsunuz?
Şimdi bir bildirim ayarlayın ve kur daha iyi olduğunda size haber verelim. Ayrıca günlük özetlerimizle en yeni haberlerimizi asla kaçırmazsınız.
|1 PLN → VND
|Son 30 gün
|Son 90 gün
|Yüksek
|6.360,8500
|6.555,4300
|Düşük
|6.168,8100
|6.168,8100
|Ortalama
|6.282,1123
|6.356,0976
|Değişim
|-2.11%
|-4.11%
|Tüm geçmişi görüntüleyin
1 PLN → VND istatistikleri
PLN → VND kurunun performansı son 30 günde en yüksek 6.360,8500, en düşük 6.168,8100 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 6.282,1123 oldu. PLN → VND kurundaki değişiklik -2.11 değerindeydi.
PLN → VND kurunun performansı son 90 günde en yüksek 6.555,4300, en düşük 6.168,8100 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 6.356,0976 oldu. PLN → VND kurundaki değişiklik -4.11 değerindeydi.
Yurt dışına para gönderim ücretlerini karşılaştırın
Banka ve diğer transfer hizmetlerinin küçük bir sırrı var. Haberiniz olmadan sizi daha fazla ücretlendirmek için döviz kurlarına gizliden fiyat koyuyorlar. Bir de üstüne ücretleri varsa, sizi iki kez ücretlendirmiş oluyorlar.
Wise asla döviz kurunda ücret gizlemez. Size gerçek kuru veririz. Kur ve ücretimizi diğer rakiplerle karşılaştırın, farkı kendiniz görün.
Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Polonya zlotisinden Vietnam donguna para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Tutarı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak PLN ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak VND seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut PLN → VND kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir
- ABD Doları
- Avustralya Doları
- Brezilya Reali
- Bulgar Levası
- Çek Cumhuriyeti Korunası
- Çin Yuanı RMB
- Danimarka Kronu
- Endonezya Rupisi
- Euro
- Hindistan Rupisi
- Hong Kong Doları
- İngiliz Pound Sterlini
- İsveç Kronu
- İsviçre Frangı
- Japon Yeni
- Kanada Doları
- Macar Forinti
- Malezya Ringiti
- Norveç Kronu
- Polonya Zlotisi
- Rumen Leyi
- Singapur Doları
- Türk Lirası
- Yeni İsrail Şekeli
- Yeni Zelanda Doları
Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?
Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.
Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin
- Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
- En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
- Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
|Çevrim kurları Polonya Zlotisi / Vietnam Dongu
|1 PLN
|6.218,43000 VND
|5 PLN
|31.092,15000 VND
|10 PLN
|62.184,30000 VND
|20 PLN
|124.368,60000 VND
|50 PLN
|310.921,50000 VND
|100 PLN
|621.843,00000 VND
|250 PLN
|1.554.607,50000 VND
|500 PLN
|3.109.215,00000 VND
|1000 PLN
|6.218.430,00000 VND
|2000 PLN
|12.436.860,00000 VND
|5000 PLN
|31.092.150,00000 VND
|10000 PLN
|62.184.300,00000 VND
|Çevrim kurları Vietnam Dongu / Polonya Zlotisi
|1000 VND
|0,16081 PLN
|2000 VND
|0,32162 PLN
|5000 VND
|0,80406 PLN
|10000 VND
|1,60812 PLN
|20000 VND
|3,21624 PLN
|50000 VND
|8,04060 PLN
|100000 VND
|16,08120 PLN
|200000 VND
|32,16240 PLN
|500000 VND
|80,40600 PLN
|1000000 VND
|160,81200 PLN
|2000000 VND
|321,62400 PLN
|5000000 VND
|804,06000 PLN