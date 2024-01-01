Vietnam dongundan Nepal rupisine

Reel döviz kuru ile VND → NPR çevirin

1.000 vnd
5,44 npr

1.00000 VND = 0.00544 NPR

01:16 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.855531.0764589.34691.451111.653280.948118.3623
1 GBP1.1688711.25825104.4371.696181.93251.108221.4635
1 USD0.928950.794755183.00141.348051.535860.8807517.0582
1 INR0.01119230.00957520.01204810.01624130.01850410.01061130.205517

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Vietnam dongundan Nepal rupisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak VND ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak NPR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut VND → NPR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Vietnam dongu için en iyi döviz çiftleri

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VND → JPY

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Çevrim kurları Vietnam Dongu / Nepal Rupisi
1 VND0.00544 NPR
5 VND0.02720 NPR
10 VND0.05440 NPR
20 VND0.10881 NPR
50 VND0.27202 NPR
100 VND0.54404 NPR
250 VND1.36010 NPR
500 VND2.72019 NPR
1000 VND5.44039 NPR
2000 VND10.88078 NPR
5000 VND27.20195 NPR
10000 VND54.40390 NPR
Çevrim kurları Nepal Rupisi / Vietnam Dongu
1 NPR183.81000 VND
5 NPR919.05000 VND
10 NPR1838.10000 VND
20 NPR3676.20000 VND
50 NPR9190.50000 VND
100 NPR18381.00000 VND
250 NPR45952.50000 VND
500 NPR91905.00000 VND
1000 NPR183810.00000 VND
2000 NPR367620.00000 VND
5000 NPR919050.00000 VND
10000 NPR1838100.00000 VND