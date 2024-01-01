Vietnam dongundan Myanmar kyatına

Reel döviz kuru ile VND → MMK çevirin

1.000 vnd
86,05 mmk

1.00000 VND = 0.08605 MMK

01:16 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.855541.076589.3521.451181.653360.9481418.3628
1 GBP1.1688511.2583104.4421.696251.932581.1082421.464
1 USD0.928950.794723183.00231.348051.535860.8807517.0579
1 INR0.01119170.009574710.012047910.01624110.01850390.01061120.205511

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Vietnam dongundan Myanmar kyatına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak VND ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MMK seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut VND → MMK kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Vietnam dongu için en iyi döviz çiftleri

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Vietnam Dongu / Myanmar Kyatı
1 VND0.08605 MMK
5 VND0.43027 MMK
10 VND0.86053 MMK
20 VND1.72106 MMK
50 VND4.30265 MMK
100 VND8.60530 MMK
250 VND21.51325 MMK
500 VND43.02650 MMK
1000 VND86.05300 MMK
2000 VND172.10600 MMK
5000 VND430.26500 MMK
10000 VND860.53000 MMK
Çevrim kurları Myanmar Kyatı / Vietnam Dongu
1 MMK11.62070 VND
5 MMK58.10350 VND
10 MMK116.20700 VND
20 MMK232.41400 VND
50 MMK581.03500 VND
100 MMK1162.07000 VND
250 MMK2905.17500 VND
500 MMK5810.35000 VND
1000 MMK11620.70000 VND
2000 MMK23241.40000 VND
5000 MMK58103.50000 VND
10000 MMK116207.00000 VND