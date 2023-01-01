Вьетнамские донги в мьянманские кьяты

Сконвертируйте VND в MMK по реальному обменному курсу

1 000 vnd
86,90 mmk

1.00000 VND = 0.08690 MMK

Среднерыночный курс в 10:0 UTC
Отслеживайте обменный курс
Совершайте покупки за рубежом без скрытых комиссий

График изменения обменного курса VND к MMK

1 мин. назад 1 VND → 0 MMK
Среднерыночный курс

В ожидании лучшего обменного курса?

Установите оповещения, и мы сообщим вам, как только курс станет лучше. С нашими ежедневными сводками вы всегда будете в курсе последних новостей.

Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.860751.0735589.12741.4561.67520.958618.5187
1GBP1.1617811.2472103.5441.691521.946171.1136821.5142
1USD0.931450.801796183.02121.356251.560430.89317.25
1INR0.01121990.009657730.012045110.01633620.01879550.01075630.207778

Остерегайтесь невыгодного обменного курса.Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из вьетнамских донгов в мьянманские кьяты

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите VND из выпадающего списка для исходной валюты и MMK из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из VND в MMK, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Top currency pairings for вьетнамкий донг

VND в USD

VND в AUD

VND в EUR

VND в SGD

VND в KRW

VND в CAD

VND в THB

VND в JPY

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise
plane
Обменные курсы Вьетнамский донг / Мьянманский кьят
1 VND0.08690 MMK
5 VND0.43451 MMK
10 VND0.86902 MMK
20 VND1.73805 MMK
50 VND4.34512 MMK
100 VND8.69025 MMK
250 VND21.72562 MMK
500 VND43.45125 MMK
1000 VND86.90250 MMK
2000 VND173.80500 MMK
5000 VND434.51250 MMK
10000 VND869.02500 MMK
Обменные курсы Мьянманский кьят / Вьетнамский донг
1 MMK11.50710 VND
5 MMK57.53550 VND
10 MMK115.07100 VND
20 MMK230.14200 VND
50 MMK575.35500 VND
100 MMK1150.71000 VND
250 MMK2876.77500 VND
500 MMK5753.55000 VND
1000 MMK11507.10000 VND
2000 MMK23014.20000 VND
5000 MMK57535.50000 VND
10000 MMK115071.00000 VND