100 bin Vietnam dongundan Kuveyt dinarına

Reel döviz kuru ile VND → KWD çevirin

1,000₫ VND = 0,00001211ك KWD

02:42 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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VND → KWD çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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KWD
1 VND → KWDSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,00000,0000
Düşük0,00000,0000
Ortalama0,00000,0000
Değişim-0.59%-1.17%
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1 VND → KWD istatistikleri

VND → KWD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0000, en düşük 0,0000 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0000 oldu. VND → KWD kurundaki değişiklik -0.59 değerindeydi.

VND → KWD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0000, en düşük 0,0000 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0000 oldu. VND → KWD kurundaki değişiklik -1.17 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiVND - KWD tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDAUDEURSGDKRWCADTHBJPY
1 USD11,5370,9441,3391.3931,40234,643154,13
1 AUD0,65110,6140,871906,4950,91322,544100,3
1 EUR1,0591,62711,4181.475,191,48536,686163,23
1 SGD0,7471,1480,70511.040,331,04725,872115,108

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Vietnam dongundan Kuveyt dinarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak VND ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak KWD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut VND → KWD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Vietnam dongu için en iyi döviz çiftleri

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VND → CAD

VND → THB

VND → JPY

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Vietnam Dongu / Kuveyt Dinarı
1000 VND0,01211 KWD
2000 VND0,02421 KWD
5000 VND0,06053 KWD
10000 VND0,12106 KWD
20000 VND0,24213 KWD
50000 VND0,60532 KWD
100000 VND1,21064 KWD
200000 VND2,42128 KWD
500000 VND6,05320 KWD
1000000 VND12,10640 KWD
2000000 VND24,21280 KWD
5000000 VND60,53200 KWD
Çevrim kurları Kuveyt Dinarı / Vietnam Dongu
1 KWD82.601,30000 VND
5 KWD413.006,50000 VND
10 KWD826.013,00000 VND
20 KWD1.652.026,00000 VND
50 KWD4.130.065,00000 VND
100 KWD8.260.130,00000 VND
250 KWD20.650.325,00000 VND
500 KWD41.300.650,00000 VND
1000 KWD82.601.300,00000 VND
2000 KWD165.202.600,00000 VND
5000 KWD413.006.500,00000 VND
10000 KWD826.013.000,00000 VND