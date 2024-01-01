Vietnam dongundan Komor frangına

Reel döviz kuru ile VND → KMF çevirin

1.000 vnd
19 kmf

1.00000 VND = 0.01871 KMF

01:21 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8555151.076589.35061.451181.653480.94812518.3633
1 GBP1.1688911.25835104.4441.696321.93281.1082521.4653
1 USD0.928950.794691183.0011.348051.535980.8807517.0583
1 INR0.01119190.009574480.012048110.01624140.01850560.01061130.205519

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Vietnam dongundan Komor frangına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak VND ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak KMF seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut VND → KMF kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Vietnam dongu için en iyi döviz çiftleri

VND → USD

VND → AUD

VND → EUR

VND → SGD

VND → KRW

VND → CAD

VND → THB

VND → JPY

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Vietnam Dongu / Komor Frangı
1 VND0.01871 KMF
5 VND0.09356 KMF
10 VND0.18713 KMF
20 VND0.37426 KMF
50 VND0.93564 KMF
100 VND1.87128 KMF
250 VND4.67820 KMF
500 VND9.35640 KMF
1000 VND18.71280 KMF
2000 VND37.42560 KMF
5000 VND93.56400 KMF
10000 VND187.12800 KMF
Çevrim kurları Komor Frangı / Vietnam Dongu
1 KMF53.43940 VND
5 KMF267.19700 VND
10 KMF534.39400 VND
20 KMF1068.78800 VND
50 KMF2671.97000 VND
100 KMF5343.94000 VND
250 KMF13359.85000 VND
500 KMF26719.70000 VND
1000 KMF53439.40000 VND
2000 KMF106878.80000 VND
5000 KMF267197.00000 VND
10000 KMF534394.00000 VND