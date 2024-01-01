5.000.000 Vietnam dongundan Komor frangına

Reel döviz kuru ile VND → KMF çevirin

1,000₫ VND = 0,01830CF KMF

02:41 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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VND → KMF çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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KMF
1 VND → KMFSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,01840,0184
Düşük0,01780,0176
Ortalama0,01810,0180
Değişim1.72%3.46%
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1 VND → KMF istatistikleri

VND → KMF kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0184, en düşük 0,0178 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0181 oldu. VND → KMF kurundaki değişiklik 1.72 değerindeydi.

VND → KMF kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0184, en düşük 0,0176 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0180 oldu. VND → KMF kurundaki değişiklik 3.46 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiVND - KMF tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDAUDEURSGDKRWCADTHBJPY
1 USD11,5370,9441,3391.392,981,40234,645154,135
1 AUD0,65110,6140,871906,4820,91322,545100,303
1 EUR1,0591,62711,4181.475,171,48536,689163,23
1 SGD0,7471,1480,70511.040,351,04725,875115,116

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Vietnam dongundan Komor frangına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak VND ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak KMF seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut VND → KMF kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Vietnam dongu için en iyi döviz çiftleri

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VND → SGD

VND → KRW

VND → CAD

VND → THB

VND → JPY

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Vietnam Dongu / Komor Frangı
1000 VND18,29610 KMF
2000 VND36,59220 KMF
5000 VND91,48050 KMF
10000 VND182,96100 KMF
20000 VND365,92200 KMF
50000 VND914,80500 KMF
100000 VND1.829,61000 KMF
200000 VND3.659,22000 KMF
500000 VND9.148,05000 KMF
1000000 VND18.296,10000 KMF
2000000 VND36.592,20000 KMF
5000000 VND91.480,50000 KMF
Çevrim kurları Komor Frangı / Vietnam Dongu
1 KMF54,65650 VND
5 KMF273,28250 VND
10 KMF546,56500 VND
20 KMF1.093,13000 VND
50 KMF2.732,82500 VND
100 KMF5.465,65000 VND
250 KMF13.664,12500 VND
500 KMF27.328,25000 VND
1000 KMF54.656,50000 VND
2000 KMF109.313,00000 VND
5000 KMF273.282,50000 VND
10000 KMF546.565,00000 VND