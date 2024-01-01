20.000 Vietnam dongundan Komor frangına
Reel döviz kuru ile VND → KMF çevirin
Bu para birimleri arasında para gönderemiyoruz
Bunun üzerinde çalışıyoruz. Haber almak için kaydolun ve en kısa zamanda size haber verelim.
VND → KMF çevrim grafiği
1 VND = 0,01830 KMF
0
Daha iyi bir kur mu bekliyorsunuz?
Şimdi bir bildirim ayarlayın ve kur daha iyi olduğunda size haber verelim. Ayrıca günlük özetlerimizle en yeni haberlerimizi asla kaçırmazsınız.
|1 VND → KMF
|Son 30 gün
|Son 90 gün
|Yüksek
|0,0184
|0,0184
|Düşük
|0,0178
|0,0176
|Ortalama
|0,0181
|0,0180
|Değişim
|1.72%
|3.46%
|Tüm geçmişi görüntüleyin
1 VND → KMF istatistikleri
VND → KMF kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0184, en düşük 0,0178 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0181 oldu. VND → KMF kurundaki değişiklik 1.72 değerindeydi.
VND → KMF kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0184, en düşük 0,0176 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0180 oldu. VND → KMF kurundaki değişiklik 3.46 değerindeydi.
Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Vietnam dongundan Komor frangına para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Tutarı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak VND ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak KMF seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut VND → KMF kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir
- ABD Doları
- Avustralya Doları
- Brezilya Reali
- Bulgar Levası
- Çek Cumhuriyeti Korunası
- Çin Yuanı RMB
- Danimarka Kronu
- Endonezya Rupisi
- Euro
- Hindistan Rupisi
- Hong Kong Doları
- İngiliz Pound Sterlini
- İsveç Kronu
- İsviçre Frangı
- Japon Yeni
- Kanada Doları
- Macar Forinti
- Malezya Ringiti
- Norveç Kronu
- Polonya Zlotisi
- Rumen Leyi
- Singapur Doları
- Türk Lirası
- Yeni İsrail Şekeli
- Yeni Zelanda Doları
Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?
Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.
Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin
- Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
- En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
- Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
|Çevrim kurları Vietnam Dongu / Komor Frangı
|1000 VND
|18,29550 KMF
|2000 VND
|36,59100 KMF
|5000 VND
|91,47750 KMF
|10000 VND
|182,95500 KMF
|20000 VND
|365,91000 KMF
|50000 VND
|914,77500 KMF
|100000 VND
|1.829,55000 KMF
|200000 VND
|3.659,10000 KMF
|500000 VND
|9.147,75000 KMF
|1000000 VND
|18.295,50000 KMF
|2000000 VND
|36.591,00000 KMF
|5000000 VND
|91.477,50000 KMF
|Çevrim kurları Komor Frangı / Vietnam Dongu
|1 KMF
|54,65830 VND
|5 KMF
|273,29150 VND
|10 KMF
|546,58300 VND
|20 KMF
|1.093,16600 VND
|50 KMF
|2.732,91500 VND
|100 KMF
|5.465,83000 VND
|250 KMF
|13.664,57500 VND
|500 KMF
|27.329,15000 VND
|1000 KMF
|54.658,30000 VND
|2000 KMF
|109.316,60000 VND
|5000 KMF
|273.291,50000 VND
|10000 KMF
|546.583,00000 VND