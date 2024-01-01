2.000.000 Vietnam dongundan Jamaika dolarına

Reel döviz kuru ile VND → JMD çevirin

1,000₫ VND = 0,006234J$ JMD

02:35 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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VND → JMD çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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JMD
1 VND → JMDSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,00630,0064
Düşük0,00620,0062
Ortalama0,00620,0063
Değişim-1.04%-0.84%
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1 VND → JMD istatistikleri

VND → JMD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0063, en düşük 0,0062 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0062 oldu. VND → JMD kurundaki değişiklik -1.04 değerindeydi.

VND → JMD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0064, en düşük 0,0062 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0063 oldu. VND → JMD kurundaki değişiklik -0.84 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiVND - JMD tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDAUDEURSGDKRWCADTHBJPY
1 USD11,5370,9441,3391.393,381,40234,653154,135
1 AUD0,65110,6140,871906,6030,91222,547100,288
1 EUR1,0591,62811,4181.475,731,48536,701163,245
1 SGD0,7471,1480,70511.040,651,04725,88115,116

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Vietnam dongundan Jamaika dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak VND ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak JMD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut VND → JMD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Vietnam dongu için en iyi döviz çiftleri

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VND → CAD

VND → THB

VND → JPY

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Vietnam Dongu / Jamaika Doları
1000 VND6,23395 JMD
2000 VND12,46790 JMD
5000 VND31,16975 JMD
10000 VND62,33950 JMD
20000 VND124,67900 JMD
50000 VND311,69750 JMD
100000 VND623,39500 JMD
200000 VND1.246,79000 JMD
500000 VND3.116,97500 JMD
1000000 VND6.233,95000 JMD
2000000 VND12.467,90000 JMD
5000000 VND31.169,75000 JMD
Çevrim kurları Jamaika Doları / Vietnam Dongu
1 JMD160,41200 VND
5 JMD802,06000 VND
10 JMD1.604,12000 VND
20 JMD3.208,24000 VND
50 JMD8.020,60000 VND
100 JMD16.041,20000 VND
250 JMD40.103,00000 VND
500 JMD80.206,00000 VND
1000 JMD160.412,00000 VND
2000 JMD320.824,00000 VND
5000 JMD802.060,00000 VND
10000 JMD1.604.120,00000 VND