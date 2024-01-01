500.000 Vietnam dongundan Jamaika dolarına
Reel döviz kuru ile VND → JMD çevirin
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VND → JMD çevrim grafiği
1 VND = 0,00623 JMD
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|1 VND → JMD
|Son 30 gün
|Son 90 gün
|Yüksek
|0,0063
|0,0064
|Düşük
|0,0062
|0,0062
|Ortalama
|0,0062
|0,0063
|Değişim
|-1.04%
|-0.84%
|Tüm geçmişi görüntüleyin
1 VND → JMD istatistikleri
VND → JMD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0063, en düşük 0,0062 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0062 oldu. VND → JMD kurundaki değişiklik -1.04 değerindeydi.
VND → JMD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0064, en düşük 0,0062 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0063 oldu. VND → JMD kurundaki değişiklik -0.84 değerindeydi.
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Vietnam dongundan Jamaika dolarına para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Tutarı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak VND ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak JMD seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut VND → JMD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
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- Malezya Ringiti
- Norveç Kronu
- Polonya Zlotisi
- Rumen Leyi
- Singapur Doları
- Türk Lirası
- Yeni İsrail Şekeli
- Yeni Zelanda Doları
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|Çevrim kurları Vietnam Dongu / Jamaika Doları
|1000 VND
|6,23395 JMD
|2000 VND
|12,46790 JMD
|5000 VND
|31,16975 JMD
|10000 VND
|62,33950 JMD
|20000 VND
|124,67900 JMD
|50000 VND
|311,69750 JMD
|100000 VND
|623,39500 JMD
|200000 VND
|1.246,79000 JMD
|500000 VND
|3.116,97500 JMD
|1000000 VND
|6.233,95000 JMD
|2000000 VND
|12.467,90000 JMD
|5000000 VND
|31.169,75000 JMD
|Çevrim kurları Jamaika Doları / Vietnam Dongu
|1 JMD
|160,41200 VND
|5 JMD
|802,06000 VND
|10 JMD
|1.604,12000 VND
|20 JMD
|3.208,24000 VND
|50 JMD
|8.020,60000 VND
|100 JMD
|16.041,20000 VND
|250 JMD
|40.103,00000 VND
|500 JMD
|80.206,00000 VND
|1000 JMD
|160.412,00000 VND
|2000 JMD
|320.824,00000 VND
|5000 JMD
|802.060,00000 VND
|10000 JMD
|1.604.120,00000 VND