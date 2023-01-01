1 Vietnam dongundan Bhutan ngultrumuna
Reel döviz kuru ile VND → BTN çevirin
Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Vietnam dongundan Bhutan ngultrumuna para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Miktarınızı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak VND ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak BTN seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut VND → BTN kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?
Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.
|Çevrim kurları Bhutan Ngultrumu / Vietnam Dongu
|1 BTN
|292.60200 VND
|5 BTN
|1463.01000 VND
|10 BTN
|2926.02000 VND
|20 BTN
|5852.04000 VND
|50 BTN
|14630.10000 VND
|100 BTN
|29260.20000 VND
|250 BTN
|73150.50000 VND
|500 BTN
|146301.00000 VND
|1000 BTN
|292602.00000 VND
|2000 BTN
|585204.00000 VND
|5000 BTN
|1463010.00000 VND
|10000 BTN
|2926020.00000 VND