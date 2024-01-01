Vietnam dongundan Angola kvanzasına

Reel döviz kuru ile VND → AOA çevirin

1.000 vnd
34,25 aoa

1.00000 VND = 0.03425 AOA

01:14 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8553851.076389.33391.451011.653050.9481618.36
1 GBP1.1690611.25825104.4361.696311.93251.1084621.4637
1 USD0.929150.794755183.00091.348151.535860.8809517.0584
1 INR0.0111940.009575250.012048110.01624260.01850420.01061370.205521

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Vietnam dongundan Angola kvanzasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak VND ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak AOA seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut VND → AOA kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Vietnam dongu için en iyi döviz çiftleri

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Vietnam Dongu / Angola Kvanzası
1 VND0.03425 AOA
5 VND0.17124 AOA
10 VND0.34248 AOA
20 VND0.68496 AOA
50 VND1.71241 AOA
100 VND3.42482 AOA
250 VND8.56205 AOA
500 VND17.12410 AOA
1000 VND34.24820 AOA
2000 VND68.49640 AOA
5000 VND171.24100 AOA
10000 VND342.48200 AOA
Çevrim kurları Angola Kvanzası / Vietnam Dongu
1 AOA29.19860 VND
5 AOA145.99300 VND
10 AOA291.98600 VND
20 AOA583.97200 VND
50 AOA1459.93000 VND
100 AOA2919.86000 VND
250 AOA7299.65000 VND
500 AOA14599.30000 VND
1000 AOA29198.60000 VND
2000 AOA58397.20000 VND
5000 AOA145993.00000 VND
10000 AOA291986.00000 VND