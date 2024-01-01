Uruguay pesosundan Yemen riyaline

Reel döviz kuru ile UYU → OMR çevirin

1.000 uyu
9,843 omr

1.00000 UYU = 0.00984 OMR

00:53 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.855661.0765589.36241.451031.653050.94805518.3609
1 GBP1.1686911.25815104.4371.69581.93191.1079821.4581
1 USD0.928950.794818183.00811.347851.535510.8806517.0553
1 INR0.01119040.009575180.01204710.01623760.01849830.01060920.205465

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Uruguay pesosundan Yemen riyaline para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak UYU ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak OMR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut UYU → OMR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Uruguay pesosu için en iyi döviz çiftleri

UYU → USD

UYU → EUR

UYU → GBP

UYU → INR

UYU → JPY

UYU → RUB

UYU → AUD

UYU → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Uruguay Pesosu / Umman Riyali
1 UYU0.00984 OMR
5 UYU0.04921 OMR
10 UYU0.09843 OMR
20 UYU0.19685 OMR
50 UYU0.49213 OMR
100 UYU0.98426 OMR
250 UYU2.46066 OMR
500 UYU4.92132 OMR
1000 UYU9.84264 OMR
2000 UYU19.68528 OMR
5000 UYU49.21320 OMR
10000 UYU98.42640 OMR
Çevrim kurları Umman Riyali / Uruguay Pesosu
1 OMR101.59900 UYU
5 OMR507.99500 UYU
10 OMR1015.99000 UYU
20 OMR2031.98000 UYU
50 OMR5079.95000 UYU
100 OMR10159.90000 UYU
250 OMR25399.75000 UYU
500 OMR50799.50000 UYU
1000 OMR101599.00000 UYU
2000 OMR203198.00000 UYU
5000 OMR507995.00000 UYU
10000 OMR1015990.00000 UYU