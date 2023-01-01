100 Uruguay pesosundan Yemen riyaline

Reel döviz kuru ile UYU → OMR çevirin

100 uyu
1.001 omr

1.00000 UYU = 0.01001 OMR

20:58 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
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UYU → OMR çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 1 UYU → 0 OMR
Reel piyasa kuru

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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86641.057587.80951.435931.643740.9674518.4173
1GBP1.154211.2204101.3361.657121.896951.1166321.2544
1USD0.94560.819403183.0351.357851.554360.9149517.4159
1INR0.01138830.009868170.012043110.01635270.01871940.01101880.209742

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Uruguay pesosundan Yemen riyaline para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak UYU ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak OMR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut UYU → OMR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Top currency pairings for Uruguay pesosu

UYU → USD

UYU → EUR

UYU → GBP

UYU → INR

UYU → JPY

UYU → RUB

UYU → AUD

UYU → ZAR

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plane
Çevrim kurları Uruguay Pesosu / Umman Riyali
1 UYU0.01001 OMR
5 UYU0.05005 OMR
10 UYU0.10009 OMR
20 UYU0.20018 OMR
50 UYU0.50046 OMR
100 UYU1.00092 OMR
250 UYU2.50230 OMR
500 UYU5.00460 OMR
1000 UYU10.00920 OMR
2000 UYU20.01840 OMR
5000 UYU50.04600 OMR
10000 UYU100.09200 OMR
Çevrim kurları Umman Riyali / Uruguay Pesosu
1 OMR99.90780 UYU
5 OMR499.53900 UYU
10 OMR999.07800 UYU
20 OMR1998.15600 UYU
50 OMR4995.39000 UYU
100 OMR9990.78000 UYU
250 OMR24976.95000 UYU
500 OMR49953.90000 UYU
1000 OMR99907.80000 UYU
2000 OMR199815.60000 UYU
5000 OMR499539.00000 UYU
10000 OMR999078.00000 UYU