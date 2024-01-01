Uruguay pesosundan İzlanda kronuna

Reel döviz kuru ile UYU → ISK çevirin

1.000 uyu
3.537,01 isk

1.00000 UYU = 3.53701 ISK

00:49 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.855261.076389.341.450691.652290.9478618.3553
1 GBP1.1692411.25845104.461.69621.931921.1082721.4617
1 USD0.92910.794628183.00661.347851.535160.8806517.0541
1 INR0.01119320.009573070.012047210.01623790.01849440.01060940.205455

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Uruguay pesosundan İzlanda kronuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak UYU ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak ISK seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut UYU → ISK kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Uruguay pesosu için en iyi döviz çiftleri

UYU → USD

UYU → EUR

UYU → GBP

UYU → INR

UYU → JPY

UYU → RUB

UYU → AUD

UYU → ZAR

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Uruguay Pesosu / İzlanda Kronu
1 UYU3.53701 ISK
5 UYU17.68505 ISK
10 UYU35.37010 ISK
20 UYU70.74020 ISK
50 UYU176.85050 ISK
100 UYU353.70100 ISK
250 UYU884.25250 ISK
500 UYU1768.50500 ISK
1000 UYU3537.01000 ISK
2000 UYU7074.02000 ISK
5000 UYU17685.05000 ISK
10000 UYU35370.10000 ISK
Çevrim kurları İzlanda Kronu / Uruguay Pesosu
1 ISK0.28273 UYU
5 ISK1.41363 UYU
10 ISK2.82725 UYU
20 ISK5.65450 UYU
50 ISK14.13625 UYU
100 ISK28.27250 UYU
250 ISK70.68125 UYU
500 ISK141.36250 UYU
1000 ISK282.72500 UYU
2000 ISK565.45000 UYU
5000 ISK1413.62500 UYU
10000 ISK2827.25000 UYU