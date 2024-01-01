Uruguay pesosundan Yeni İsrail şekeline

Reel döviz kuru ile UYU → ILS çevirin

1.000 uyu
92,61 ils

1.00000 UYU = 0.09261 ILS

00:49 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.855261.076389.341.450691.652290.9478618.3553
1 GBP1.1692411.25845104.461.69621.931921.1082721.4617
1 USD0.92910.794628183.00661.347851.535160.8806517.0541
1 INR0.01119320.009573070.012047210.01623790.01849440.01060940.205455

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Uruguay pesosundan Yeni İsrail şekeline para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak UYU ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak ILS seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut UYU → ILS kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Uruguay pesosu için en iyi döviz çiftleri

UYU → USD

UYU → EUR

UYU → GBP

UYU → INR

UYU → JPY

UYU → RUB

UYU → AUD

UYU → ZAR

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Uruguay Pesosu / Yeni İsrail Şekeli
1 UYU0.09261 ILS
5 UYU0.46303 ILS
10 UYU0.92605 ILS
20 UYU1.85210 ILS
50 UYU4.63026 ILS
100 UYU9.26051 ILS
250 UYU23.15127 ILS
500 UYU46.30255 ILS
1000 UYU92.60510 ILS
2000 UYU185.21020 ILS
5000 UYU463.02550 ILS
10000 UYU926.05100 ILS
Çevrim kurları Yeni İsrail Şekeli / Uruguay Pesosu
1 ILS10.79850 UYU
5 ILS53.99250 UYU
10 ILS107.98500 UYU
20 ILS215.97000 UYU
50 ILS539.92500 UYU
100 ILS1079.85000 UYU
250 ILS2699.62500 UYU
500 ILS5399.25000 UYU
1000 ILS10798.50000 UYU
2000 ILS21597.00000 UYU
5000 ILS53992.50000 UYU
10000 ILS107985.00000 UYU