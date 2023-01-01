2000 Uganda şilininden Moritanya ouguiyasına

Reel döviz kuru ile UGX → MRU çevirin

2000 ugx
20.24 mru

1.00000 UGX = 0.01012 MRU

20:58 UTC'deki reel piyasa kuru
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UGX → MRU çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 1 UGX → 0 MRU
Reel piyasa kuru

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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86641.057587.80951.435931.643740.9674518.4173
1GBP1.154211.2204101.3361.657121.896951.1166321.2544
1USD0.94560.819403183.0351.357851.554360.9149517.4159
1INR0.01138830.009868170.012043110.01635270.01871940.01101880.209742

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Uganda şilininden Moritanya ouguiyasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak UGX ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MRU seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut UGX → MRU kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Top currency pairings for Uganda şilini

UGX → USD

UGX → AUD

UGX → EUR

UGX → SGD

UGX → GBP

UGX → INR

UGX → NGN

UGX → CAD

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Çevrim kurları Uganda Şilini / Moritanya Ouguiyası
1 UGX0.01012 MRU
5 UGX0.05059 MRU
10 UGX0.10118 MRU
20 UGX0.20237 MRU
50 UGX0.50592 MRU
100 UGX1.01184 MRU
250 UGX2.52960 MRU
500 UGX5.05920 MRU
1000 UGX10.11840 MRU
2000 UGX20.23680 MRU
5000 UGX50.59200 MRU
10000 UGX101.18400 MRU
Çevrim kurları Moritanya Ouguiyası / Uganda Şilini
1 MRU98.83030 UGX
5 MRU494.15150 UGX
10 MRU988.30300 UGX
20 MRU1976.60600 UGX
50 MRU4941.51500 UGX
100 MRU9883.03000 UGX
250 MRU24707.57500 UGX
500 MRU49415.15000 UGX
1000 MRU98830.30000 UGX
2000 MRU197660.60000 UGX
5000 MRU494151.50000 UGX
10000 MRU988303.00000 UGX