Uganda şilininden Gambiya dalaşına

Reel döviz kuru ile UGX → GMD çevirin

1.000 ugx
17,49 gmd

1.00000 UGX = 0.01749 GMD

19:47 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 USDAUDEURSGDGBPINRNGNCAD
1 USD11.534570.928951.34630.79437683.00511517.781.34755
1 AUD0.6516510.605370.8773160.51765554.0903989.0610.878131
1 EUR1.076451.6518811.449220.8551189.35081633.811.45057
1 SGD0.7427761.139840.69002410.59004461.65421127.371.00093

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Uganda şilininden Gambiya dalaşına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak UGX ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak GMD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut UGX → GMD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Uganda şilini için en iyi döviz çiftleri

UGX → USD

UGX → AUD

UGX → EUR

UGX → SGD

UGX → GBP

UGX → INR

UGX → NGN

UGX → CAD

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Uganda Şilini / Gambiya Dalaşı
1 UGX0.01749 GMD
5 UGX0.08745 GMD
10 UGX0.17489 GMD
20 UGX0.34978 GMD
50 UGX0.87445 GMD
100 UGX1.74891 GMD
250 UGX4.37228 GMD
500 UGX8.74455 GMD
1000 UGX17.48910 GMD
2000 UGX34.97820 GMD
5000 UGX87.44550 GMD
10000 UGX174.89100 GMD
Çevrim kurları Gambiya Dalaşı / Uganda Şilini
1 GMD57.17840 UGX
5 GMD285.89200 UGX
10 GMD571.78400 UGX
20 GMD1143.56800 UGX
50 GMD2858.92000 UGX
100 GMD5717.84000 UGX
250 GMD14294.60000 UGX
500 GMD28589.20000 UGX
1000 GMD57178.40000 UGX
2000 GMD114356.80000 UGX
5000 GMD285892.00000 UGX
10000 GMD571784.00000 UGX