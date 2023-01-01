2000 Uganda şilininden Gambiya dalaşına

Reel döviz kuru ile UGX → GMD çevirin

2000 ugx
34.79 gmd

1.00000 UGX = 0.01739 GMD

20:57 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Uluslararası online alışverişin daha ucuz yolu

UGX → GMD çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 1 UGX → 0 GMD
Reel piyasa kuru

Daha iyi bir kur mu bekliyorsunuz?

Şimdi bir bildirim ayarlayın ve kur daha iyi olduğunda size haber verelim. Ayrıca günlük özetlerimizle en yeni haberlerimizi asla kaçırmazsınız.

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86641.057587.80951.435931.643740.9674518.4173
1GBP1.154211.2204101.3361.657121.896951.1166321.2544
1USD0.94560.819403183.0351.357851.554360.9149517.4159
1INR0.01138830.009868170.012043110.01635270.01871940.01101880.209742

Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Uganda şilininden Gambiya dalaşına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak UGX ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak GMD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut UGX → GMD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Top currency pairings for Uganda şilini

UGX → USD

UGX → AUD

UGX → EUR

UGX → SGD

UGX → GBP

UGX → INR

UGX → NGN

UGX → CAD

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin
plane
Çevrim kurları Uganda Şilini / Gambiya Dalaşı
1 UGX0.01739 GMD
5 UGX0.08697 GMD
10 UGX0.17394 GMD
20 UGX0.34787 GMD
50 UGX0.86968 GMD
100 UGX1.73936 GMD
250 UGX4.34840 GMD
500 UGX8.69680 GMD
1000 UGX17.39360 GMD
2000 UGX34.78720 GMD
5000 UGX86.96800 GMD
10000 UGX173.93600 GMD
Çevrim kurları Gambiya Dalaşı / Uganda Şilini
1 GMD57.49240 UGX
5 GMD287.46200 UGX
10 GMD574.92400 UGX
20 GMD1149.84800 UGX
50 GMD2874.62000 UGX
100 GMD5749.24000 UGX
250 GMD14373.10000 UGX
500 GMD28746.20000 UGX
1000 GMD57492.40000 UGX
2000 GMD114984.80000 UGX
5000 GMD287462.00000 UGX
10000 GMD574924.00000 UGX