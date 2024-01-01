Tanzanya şilininden Solomon Adaları dolarına

Reel döviz kuru ile TZS → SBD çevirin

1.000 tzs
3,22 sbd

1.00000 TZS = 0.00322 SBD

00:12 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 USDSGDCADAUDGBPZARINREUR
1 USD11.3461.346851.533150.79380818.945883.01120.9283
1 SGD0.74294211.000631.139040.58975414.075661.67250.689697
1 CAD0.7424730.99936911.138330.58938114.066761.63360.689262
1 AUD0.652250.8779290.87848310.51776112.357454.14410.605505

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Tanzanya şilininden Solomon Adaları dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak TZS ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak SBD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut TZS → SBD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Tanzanya şilini için en iyi döviz çiftleri

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TZS → GBP

TZS → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Tanzanya Şilini / Solomon Adaları doları
1 TZS0.00322 SBD
5 TZS0.01609 SBD
10 TZS0.03219 SBD
20 TZS0.06438 SBD
50 TZS0.16094 SBD
100 TZS0.32188 SBD
250 TZS0.80469 SBD
500 TZS1.60938 SBD
1000 TZS3.21876 SBD
2000 TZS6.43752 SBD
5000 TZS16.09380 SBD
10000 TZS32.18760 SBD
Çevrim kurları Solomon Adaları doları / Tanzanya Şilini
1 SBD310.67800 TZS
5 SBD1553.39000 TZS
10 SBD3106.78000 TZS
20 SBD6213.56000 TZS
50 SBD15533.90000 TZS
100 SBD31067.80000 TZS
250 SBD77669.50000 TZS
500 SBD155339.00000 TZS
1000 SBD310678.00000 TZS
2000 SBD621356.00000 TZS
5000 SBD1553390.00000 TZS
10000 SBD3106780.00000 TZS