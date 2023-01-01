500 Tanzanya şilininden Solomon Adaları dolarına
Reel döviz kuru ile TZS → SBD çevirin
Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Tanzanya şilininden Solomon Adaları dolarına para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Miktarınızı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak TZS ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak SBD seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut TZS → SBD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?
Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.
|Çevrim kurları Solomon Adaları doları / Tanzanya Şilini
|1 SBD
|299.94500 TZS
|5 SBD
|1499.72500 TZS
|10 SBD
|2999.45000 TZS
|20 SBD
|5998.90000 TZS
|50 SBD
|14997.25000 TZS
|100 SBD
|29994.50000 TZS
|250 SBD
|74986.25000 TZS
|500 SBD
|149972.50000 TZS
|1000 SBD
|299945.00000 TZS
|2000 SBD
|599890.00000 TZS
|5000 SBD
|1499725.00000 TZS
|10000 SBD
|2999450.00000 TZS