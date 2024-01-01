5 Solomon Adaları dolarından Tanzanya şilinine

Reel döviz kuru ile SBD → TZS çevirin

5 sbd
1.620,57 tzs

1,000SI$ SBD = 324,1tzs TZS

12:27 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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SBD → TZS çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 SBD → TZSSon 30 günSon 90 gün
Yüksek325,4840325,4840
Düşük317,6670306,4010
Ortalama322,3903316,7952
Değişim1.02%3.98%
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1 SBD → TZS istatistikleri

SBD → TZS kurunun performansı son 30 günde en yüksek 325,4840, en düşük 317,6670 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 322,3903 oldu. SBD → TZS kurundaki değişiklik 1.02 değerindeydi.

SBD → TZS kurunun performansı son 90 günde en yüksek 325,4840, en düşük 306,4010 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 316,7952 oldu. SBD → TZS kurundaki değişiklik 3.98 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,851,08390,7321,5031,6620,94320,525
1 GBP1,17711,275106,7721,7681,9561,1124,153
1 USD0,9230,784183,7591,3871,5350,87118,948
1 INR0,0110,0090,01210,0170,0180,010,226

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Solomon Adaları dolarından Tanzanya şilinine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SBD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak TZS seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SBD → TZS kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Solomon Adaları doları için en iyi döviz çiftleri

SBD → USD

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SBD → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Solomon Adaları doları / Tanzanya Şilini
1 SBD324,11400 TZS
5 SBD1.620,57000 TZS
10 SBD3.241,14000 TZS
20 SBD6.482,28000 TZS
50 SBD16.205,70000 TZS
100 SBD32.411,40000 TZS
250 SBD81.028,50000 TZS
500 SBD162.057,00000 TZS
1000 SBD324.114,00000 TZS
2000 SBD648.228,00000 TZS
5000 SBD1.620.570,00000 TZS
10000 SBD3.241.140,00000 TZS
Çevrim kurları Tanzanya Şilini / Solomon Adaları doları
1 TZS0,00309 SBD
5 TZS0,01543 SBD
10 TZS0,03085 SBD
20 TZS0,06171 SBD
50 TZS0,15427 SBD
100 TZS0,30853 SBD
250 TZS0,77133 SBD
500 TZS1,54267 SBD
1000 TZS3,08533 SBD
2000 TZS6,17066 SBD
5000 TZS15,42665 SBD
10000 TZS30,85330 SBD