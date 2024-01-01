Tanzanya şilininden Yeni Zelanda dolarına

Reel döviz kuru ile TZS → NZD çevirin

1.000 tzs
0,64 nzd

1.00000 TZS = 0.00064 NZD

00:10 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 USDSGDCADAUDGBPZARINREUR
1 USD11.34571.346751.533150.79380818.945783.01010.92835
1 SGD0.74310811.000781.13930.58988514.078761.68540.689883
1 CAD0.7425280.9992211.138410.58942514.067761.63730.689345
1 AUD0.652250.8777330.87841810.51776112.357354.14330.605533

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Tanzanya şilininden Yeni Zelanda dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak TZS ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak NZD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut TZS → NZD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Tanzanya şilini için en iyi döviz çiftleri

TZS → USD

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TZS → CAD

TZS → AUD

TZS → GBP

TZS → ZAR

TZS → INR

TZS → EUR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Tanzanya Şilini / Yeni Zelanda Doları
1 TZS0.00064 NZD
5 TZS0.00322 NZD
10 TZS0.00645 NZD
20 TZS0.01289 NZD
50 TZS0.03223 NZD
100 TZS0.06446 NZD
250 TZS0.16115 NZD
500 TZS0.32230 NZD
1000 TZS0.64460 NZD
2000 TZS1.28919 NZD
5000 TZS3.22297 NZD
10000 TZS6.44595 NZD
Çevrim kurları Yeni Zelanda Doları / Tanzanya Şilini
1 NZD1551.36000 TZS
5 NZD7756.80000 TZS
10 NZD15513.60000 TZS
20 NZD31027.20000 TZS
50 NZD77568.00000 TZS
100 NZD155136.00000 TZS
250 NZD387840.00000 TZS
500 NZD775680.00000 TZS
1000 NZD1551360.00000 TZS
2000 NZD3102720.00000 TZS
5000 NZD7756800.00000 TZS
10000 NZD15513600.00000 TZS